Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva pošto je pobedila Englesku sa 2:1.

Aktuelni šampion je bio na konopcima, gubio je 1:0, a onda je Lionel Mesi uzeo stvar u svoje ruke i sa dve asistencije bio najzaslužniji za preokret i trijumf "gaučosa".

Rade Bogdanović se posle meča poklonio najboljem fudbaleru svih vremena.

- Zgazili su ih. Kad njima daš prostora, sebe si sahranio. Nije u prvom poluvremenu bilo metar slobodnog prostora. Daš prostor Mesiju čarobnjaku u 40. godini i najmanji igrač na terenu, Martinez ti zabija glavom. Iskren da budem, jesam velika pričalica, ali ostao sam bez teksta - rekao je Bogdanović.