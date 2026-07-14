Španija je savladala Francusku sa 2:0 i za titulu prvaka sveta boriće se protiv pobednika meča Argentina - Engleska.

Crvena furija je održala čas fudbala "trikolorima" i sasvim zasluženo došla do trijumfa.

Prva zvezda Francuske Kilijan Mbape, popularni diktator, bio je gotovo neprimetan, nikako nije uspevao da pronađe rešenje za organizovanu igru reprezentacije Španije.

Španija je Francuskoj oduzela loptu i negirala sav prostor da iskažu svoju brzinu i potentnost.

Nakon jako mirnog početka utakmice, u kom nije viđena nijedna prava šansa, glavni sudija Ivan Barton iz El Salvadora je u 20. minutu dosudio penal za reprezentaciju Španije, pošto je Luka Dinj, pri pokušaju da "izbije" loptu, šutnuo Lamina Jamala u svom kaznenom prostoru. Jedanaesterac je izveo Mikel Ojarzabal, koji je sigurno realizovao udarac sa "bele tačke" i doneo vođstvo svojoj ekipi.



Nedugo nakon gola Ojarzabala, zbog povrede je iz igre morao da izađe defanzivac Francuske Vilijam Saliba, umesto kog je na teren u 30. minutu ušao Maksans Lakrua.



Selekcija Španije je u 38. minutu opet zapretila, ovog puta pokušajem Fabijana Ruiza, koji je usledio nakon sjajne akcije španskih igrača. Španci su, nakon lošeg pokušaja dodavanja francuskog golmana Majka Menjana, do lopte došli na polovini Francuske. Potom je usledila brza razmena pasova, lopta je došla do Jamala, koji ju je prosledio do Ruiza na ivici peterca Francuske. Ipak, francuski defanzivac Dajo Upamekano je odličnom reakcijom izblokirao udarac Ruiza i sprečio ga da dodatno uveća vođstvo Španije.



U nastavku prvog poluvremena nije bilo više dobrih prilika, pa je nakon 45 minuta igre, tokom kojih je udarac sa "bele tačke" Ojarzabala bio jedini šut u okvir gola, Španija imala vođstvo 1:0.



Prvu dobru šansu u drugom poluvremenu imala je reprezentacija Španije u 52. minutu, kad je udarac iz daljine Ojarzbala završio preko gola Francuske.



Selekcija Španije je u 58. minutu uvećala svoje vođstvo golom Pedra Pora, koji je nakon "duplog pasa" sa Danijem Olmom, u situaciji "jedan na jedan", savladao Menjana.



Španci su samo tri minuta kasnije, preko Jamala, ponovo zatresli mrežu gola Francuske, ali je Barton ubrzo poništio taj pogodak zbog ofsajda u kom se nalazio krilni napadač Barselone.



Reprezentacija Francuske je do svoje prve dobre šanse došla u 67. minutu, kad je udarac Kilijana Mbapea, posle odbitka od Marka Kukurelje, završio nedaleko pored leve stative gola Španije.



Španski fudbaleri su do svoje sledeće dobre prilike došli u 78. minutu, kad je udarac glavom Ferana Toresa završio nedaleko pored leve stative gola Francuske.



Selekcija Francuske je u nastavku utakmice pokušavala da dođe do izjednačenja, ali su španski golman Unaj Simon i defanzivci Španije sjajno reagovali svaki put. Najbolje prilike je imao Usman Dembele, koji je u petom i sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena uputio dva udarca koja je sigurno odbranio dobro pozicionirani Simon.



Reprezentacija Španije je u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena imala priliku da postigne i svoj treći pogodak, ali je Niko Vilijams svojim udarcem zatresao samo spoljni deo mreže gola Francuske, pa se aktuelni prvak Evrope u finale Svetskog prvenstva plasirao pobedom 2:0.

FRANCUSKA - ŠPANIJA 0:2 (0:1)

Stadion: AT&T (Dalas)

Sudija: Ivan Barton (El Salvador)

Kraj! Španija je u finalu! 90. minut - Igraće se još sedam minuta. 88. minut - Slobodan udarac za Francusku, loše ga je izveo Mbape. 82.minut - Kakvo istrčavanje Simona, u stilu Manuela Nojera iz najboljih dana. Došla je lopta do Duea, probao je mladi krilni fudbaler ali je golman Furije stigao da se vrati u kazneni prostor i odbrani i taj udarac.

74. minut - Francuska neprepoznatljiva, njihova daleko najlošija utakmica na prvenstvu.

69. minut - Šalje Barton fudbalere na pauzu.

67. minut - Dobar pokušaj Mbapea, izblokiran je.

58. minut - Goooool! Poro je duplirao prednost, Španija je jako blizu ulaska u finale! Sjajna akcija crvene furije, Pedro Poro je ostao potpuno sam.

51. minut - Istrčao je lepo Jamal, dobio dobru loptu koju nije do kraja iskontorlisao i na kraju je pogodio Menjana koji je istrčao i skratio mu ugao.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Poluvreme, Španija bliža finalu!

45. minut - Igraće se još šest minuta u prvom poluvremenu.

42.minut - Sjajan pas u prostor Rabijoa, istrčao je odlično Mbape, ovoga puta izbegao ofsajd, ali je Unaj Simon sjajno istrčao i klizećim startom izbio loptu.

38. minut - Kakva akcija fudbalera Španije! Pogrešio je Menjon, Jamal je poslao sjajnu loptu u srce kaznenog prostora ka Ruizu, ali je sjajno intervenisao Upamekano.

30. minut - Novi problem za Francusku, povredio se Saliba i neće moći da nastavi utakmicu. Umesto njega ušao je Lakroa.

24. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

22. minut - Gooool! Španija vodi, precizan je Ojarzabal!

20. minut - Penal za Španiju! Neoprezan start Dinja nad Jamalom!

16. minut - Panika u timu Španije zbog kontre Mbapea, ali sve je na kraju završeno blokiranim centaršutem Olisea.

10. minut - Lepa prilika za Španiju iz slobodnog udarca sa 16, 17 metara, ali Baena je pogodio živi zid.

6.minut - Prvi udarac iz ugla na ovoj utakmici, izveli su ga trikolori, ali nije bilo ozbiljnije pretnje po gol Simona

1.minut - Utakmica je počela!

20.42 - Ovo je prvi put još od Mundijala 1990. da su polufinala sačinjena od bivših prvaka sveta, a veličina ovih reprezentacija se vidi i po samim trofejima u vitrinama - Španci su četvorostruki evropski prvaci, te osvajači Mundijala 2010. godine, dok su Trikolori osvojili po dva svetska i evropska prvenstva

19.28 - Francuzi su ostvarili sve pobede uz impresivnu gol razliku 17 prema 2. Španija je u šest utakmica primila samo jedan gol, uz 11 datih.

19.26 - Sa jedne strane je brilijantna napadačka trojka Francuske Mbape, Olise, Dembele, sa druge strane sistem Luisa de la Fuentea, koji je Španiju doveo do evropskog trona, a sada žele i svetski.

19.25 - Dobro veče i dobordošli na blog našeg portala posvećen polufinalu Svetskog prvenstva u fudbalu u kojem se sastaju Francuska i Španija. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Dalasa.