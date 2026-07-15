Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Milunović posle kratke epizode u Grčkoj vratio se u Srbiju i potpisao za ekipu Smedereva.

Milunović je bio član crveno-belih u sezoni sa Robertom Prosinečkim, kada je legendarni fudbaler uspeo da sa crveno-belima osvoji Kup i eliminiše tada mnogo moćniji Partizan u polufinalu pobedama od 2:0 u oba meča. Gol na "Marakani" za 1:0 postigao je upravo Milunović.

Kasnije je igrao širom sveta, od Grče, Malezije, Mađarske, pa do Albanije gde je imao neprijatno iskustvo jer su mu lopovi provalili u stan i opljačkali ga.

Prošlu sezonu započeo je u Dubočici, ali je napustio usled problema u klubu. Sada stiže u redove nekadašnjeg Superligaša koji ima ambiciju da se uskoro vrati u elitu.