Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u petak pred utakmicu protiv Mačve na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

Kako se navodi, najmlađi navijači crveno-belih će od 18.30 časova moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci Zvezde.

- Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba uz dobro poznatu zvezdašku muziku. Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje.

‍Zvezdaši, vidimo se u petak da zajedno uživamo u fan zoni i Zvezdinoj utakmici - saopštio je klub iz Beograda.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u petak od 20 časova Mačvu u prvom kolu Superlige Srbije.