Italijanski teniser Janik Siner nedavno je osvojio Vimbldon i došao do pete grend slem titule u karijeri.

Ipak, postoji nešto što Italijan nikako ne uspeva da savlada, a to je test na polaganju vozačkog ispita za motor.

Siner je otkrio da je četvrti put pao na praktičnom testu i to pred sam dolazak na Vimbldon.

- Pao sam četiri puta. Neposredno pre dolaska ovde, pokušao sam ponovo i nisam uspeo. Možda ćete me sledeće godine pitati isto pitanje - rekao je 24-godišnji Italijan.

Siner posedu dozvolu B kategorije, ali ga nikako neće da položi i za motor.