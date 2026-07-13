Zverev je vodio u finalu Vimbldona, koje je na kraju, sa 3-1, pripalo Janiku Sineru.

Saša je u London stigao nakon osvojene prve Grend slem titule u Parizu.

-Zamišljao sam da će Zverev nakon titule na Rolan Garosu igrati sa više slobode i to je upravo ono što smo videli tokom ovog finala, ali i dalje postoji jaz, ne fizički, već mentalno. Ne znam da li je mislio da zaista može da pobedi Sinera - napisao je Vilander u kolumni za "Ekip".

Siner vodi sa 11-4 u pobedama, pri čemu je slavio na poslednjih 10 mečeva.

-Rekao bih da će se jaz malo smanjiti nakon ovog finala, a Saša bi trebalo da nastavi da se približava barem narednih 12 meseci, posebno zato što je to uradio na travi kad je mnogo bolji na tvrdim podlogama. Za igrača njegovog kalibra, Alkaras i Siner ne mogu ostati nedodirljivi - dodao je Vilander.

Zverev je pretekao Alkarasa na ATP listi i sada je drugi igrač planete.