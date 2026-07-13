Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na sedmom mestu sa 3.760 bodova, dok je Italijan Janik Siner ubedljivo prvi sa 13.450.

Aleksandar Zverev je posle nastupa u finalu Vimbldona drugoplasirani teniser sveta sa 8.480 bodova, dok je Karlos Alkaraz pao na treće mesto sa 8.160.

Feliks Ože-Alijasim je četvrti na ATP listi, a Aleks de Minor je došao do pete pozicije.

Ben Šelton je šesti teniser sveta, Danil Medvedev je osmi, a među prvih 10 nalaze se još Flavio Koboli i Tejlor Fric.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za devet mesta i sada je 59. na ATP listi sa 930 bodova, dok je Hamad Međedović 69. teniser sveta sa 844.

Dušan Lajović je 152. na ATP listi sa 378 bodova, a Laslo Đere je na 220. poziciji sa 255.