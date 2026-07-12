Karlos Alkaraz već mesecima muku muči sa povredom zgloba desne ruke. Španski teniser je zbog toga propustio Rolan Garos i Vimbldon, a deluje da neće uspeti da se oporavi ni za US open, prema tvrdnjama Grega Rusedskog.

Prema njegovim rečima, snimci sa Alkarazovog treninga uopšte ne ulivaju optimizam da bi mogli da ga gledamo u Njujorku. U pitanju je jako nezgodna povreda zgloba i Španac neće rizikovati sa povratkom na teren.

- Video njegovog treninga otkriva da je Karlos još uvek daleko od takmičenja punim intenzitetom, posebno kada koristi povređenu desnu ruku. Njegov pokret prilikom serviranja je stegnut. On je praktično više puta stajao pre nego što je ostvario potpuni kontakt, umesto da završi svoj uobičajeni servis. Ti detalji sugerišu da oporavak možda nije tako napredan kao što su se mnogi nadali - rekao je bivši britanski teniser i dodao:

- On ne treba da brine o tome koliko je vremena van terena, već prioritet mora da mu bude zdravlje. Ako mu je potrebna dodatna pauza da se zglob u potpunosti oporavi, to je daleko bolji ishod nego rizikovanje prevremenog povratka i pogoršanje povrede - kaže Britanac.

Situacija je ozbiljnija nego što se mislilo, a reči Britanca su "upalile alarm" u svetu tenisa.