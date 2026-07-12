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SINER - ZVEREV 6:6

Prvi set

6:6 - Igraće se taj-brejk.

6:5 - Siner vrlo siguran, pritisak se prebacuje na Zvereva koji će servirati za taj-brejk.

5:5 - Bez većih problema dobija Zverev ovaj gem.

5:4 - Nije blistao Siner u ovom gemu. Bilo je 30:30, ali je Janik pronašao način da dobije gem. Nemac će u narednom servirati za ostanak u prvom setu.

4:4 - Preživeo je Zverev! Izdao je Nemca servis u ovom gemu, napravio je i duplu grešku, pa je Siner stigao do brejk lopte. Ipak, Saša je uspeo da je neutrališe i potom osvoji ovaj vrlo važan gem.

4:3 - Došao je Siner lako do 40:0, ali je potom izgubio dva poena. Međutim, uspešno je priveo kraju i ovaj gem.

3:3 - Opet Zverev bez izgubljenog poena dolazi do izjednačenja.

3:2 - Došao je Zverev do 0:30, ali je Sinerov servis ponovo odigrao ključnu ulogu. Vezao je Italijan četiri poena i dobio gem.

2:2 - Dobija Saša Zverev i ovaj gem bez većih problema. Za sada bez brejk lopti.

2:1 - Uzvraća Siner dobijenim gemom sa nulom.

1:1 - Odličan start Zvereva. Bez izgubljenog poena Nemac dobija svoj prvi servis gem.

1:0 - Dobio je Zverev prelep poen posle duge razmene, a potom došao do 15:30. Ipak, Siner je dobrim servisima uspeo da dobije početni gem.

Počelo je finale! Prvi na servisu Janik Siner!

17:03 - Igrači su izašli na teren. Sledi zagrevanje pred početak meča.

16:55 - Biće ovo 15. međuosbni duel Janika i Saše, a Italijan je znatno uspešniji pošto u ukupnom skoru vodi 10:4 i u seriji je od devet uzastopnih pobeda nad današnjim protivnikom.

16:45 - Obojica su do finala izgubila po dva seta. Siner je oba izgubio u prvom kolu od Miomira Kecmanovića, da bi potom ostvaro pet pobeda sa po 3:0. Redom je savladao Nuna Boržeša, Džensona Bruksbija, Sintara Močizukija i Jana Lenarda Štrufa i Novaka Đokovića. Zverev je redom bio bolji od Aleksandra Bloksa (3:1), Valentana Roajea (3:0), Markosa Girona (3:0), Jiržija Lehečke (3:1), Tejlora Frica (3:0) i Artura Ferija (3:0).

16:23 - Ovo nije prvi put da se Siner i Zverev sastaju u grend slem finalu. To se dogodilo prošle godine na Australijan openu, kada je prvi teniser sveta slavio sa 3:0 u setovima.

16:10 - Italijanski teniser je branilac titule na Vimbldonu i juri petu na grend slemovima. Sa druge strane, Zverev je pre mesec dana na Rolan Garosu konačno uspeo da se domogne trofeja na najvećim turnirima, a sada će pokušati da ponovi taj uspeh.

16:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Vimbldona u kojem se sastaju Janik Siner i Aleksandar Zverev. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Londona.