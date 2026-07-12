Bešiktaš ovog leta ima ambiciju da dovede zvučno ime u napadu. Crno-beli iz Istanbula nisu uspeli da realizuju dve željene mete, a sada su se okrenuli dovođenju Romelua Lukakua!

Turski velikan je prethodno pokušao da dovede Serua Girasija iz Borusije Dortmund, ali nije uspeo da ubedi nemački klub da se odrekne svog najboljeg strelca. Pored toga, na listi želja nalazio se i srpski reprezentativac Dušan Vlahović, međutim ni taj transfer nije bio ostvariv zbog finansijskih zahteva i komplikovane situacije oko njegovog statusa.

Zbog toga su se čelnici Bešiktaša okrenuli snažnom Belgijancu koji već dugi niz godina slovi za jednog od najubojitijih golgetera u Evropi. Ipak, eventualni transfer neće biti jednostavan, imajući u vidu njegovu platu, kao i interesovanje drugih klubova.

Bešiktaš ima ambiciju da napravi tim koji će se boriti za titulu u Turskoj i koji će ostaviti zapažen trag na evropskoj sceni, zbog čega je dovođenje napadača svetske klase postavljeno kao jedan od glavnih prioriteta u ovom prelaznom roku.