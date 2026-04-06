Selektor Srbije isključen je sa utakmice Bešiktaš - Karšijaka usled novog izliva besa usmerenog ka arbitrima.

Njegov tim vodio je 71:66 početkom poslednjeg kvartala kada je plej gostiju Stefan Mudi krenuo u prodor i zakucao se u Džonu Metjuza. Sviran je faul odbrane i davljeniku su dodeljena dva penala, što je dobrano naljutilo stručnjaka iz Lazarevca.

Zbog prigovora je zaradio jednu tehničku, ali nije se smirio - pa je odmah dobio i drugu, zbog koje je morao u svlačionicu. Nema sumnje da ga čeka i nova finansijska kazna, posle one koju je dobio nakon poraza od Fenerbahčea u finalu kupa.

Sva četiri bacanja realizovao je Mudi i vratio svoj tim u meč, međutim „crni orlovi“ uspeli su ponovo da se odlepe i prirede novu radost navijačima u Istanbulu - 92:86.

Bešiktaš je na deobi prvog mesta u prvenstvu sa ekipom Šarunasa Jasikevičijusa, pošto oba sastava imaju skor 21-4. Crno-beli su se nedavno plasirali i u finale Evrokupa, gde čekaju boljeg iz duela Burg - Turk Telekom.