U prvom meču bilo je 72:60 za francuski tim koji je tako stigao do trofeja.
Gledali smo veliku dramu u finišu, Metjuz je doneo izjednačenje 71:71 u poslednjem minutu, ali je apsolutni heroj ovog meča bio Mokoka koji je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom i neverovatnim pogotkom krunisao sjajnu sezonu.
Košarkaši Burga su mnogo bolje ušli u utakmicu, već tokom prve deonice su imali dvocifrenu prednost, ali se u drugom kvartalu situacija okrenula. Konstantno su izabranici Dušana Alimpijevića bili za petama rivalu, a do prvog vođstva su stigli na dva minuta pre kraja prvog poluvremna.
Napravili su seriju 11:0 i na veliki otišli sa prednošću 40:38. Dobro su otvorili košarkaši Baešitaša drugo poluvreme, ali je Burg ponovo odgovorio serijom. Gledali smo egal tokom treće deonice, igrale su se čvrste odbrane, ali je utisak da je Burg imao ove večeri vie od igre.
Naravno, nije moglo bez drame. Uspeli su košarkaši Bešiktaša da nadoknade +7 u poslednjem minutu. Sjajni Metjuz je pogodio trojku za izjednačenje 71:71, ali poslednji napad je rešio Mokoka koji je pronašao put do koša i polaganjem odveo Burg u Evroligu.
