Za organizaciju ovog takmičenja, Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) odabrala je 16 gradova domaćina širom Severne Amerike, predstavljajući neke od najspektakularnijih i najznačajnijih stadiona na svetu - od najsavremenijih čuda poput stadiona u Los Anđelesu od 5,5 milijardi dolara do istorijskog stadiona Asteka u Meksiko Sitiju, mesta finala Svetskog prvenstva 1970. i 1986. godine. 

Jedna od važnih stvari na koje sve reprezentacije treba da računaju su vremenski uslovi, navodi Bi-Bi-Si (BBC).

Vrućina je gotovo zagarantovana u Majamiju ili Montereju, dok bi uslovi u Sijetlu i Vankuveru trebalo da budu relativno hladni. Stadioni u Atlanti, Dalasu i Hjustonu radiće sa zatvorenim krovovima i klimatizacijom, što će vremenske prilike potpuno isključiti iz jednačine, dok će nadmorska visina biti važan faktor za utakmice u Meksiko Sitiju i Gvadalahari.

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir jeste da je na osam stadiona veštačka trava. To će biti slučaj u Atlanti, Bostonu, Dalasu, Hjustonu, Los Anđelesu, Nju Džersiju, Sijetlu i Vankuveru. 

Stadion Vankuver:

Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 48.821 (izvor Fifa)
Otvoren: 1983. godine
Prosečna dnevna temperaturu u junu: 20 stepeni 

Stadion Sijetl: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Na otvorenom, privremeni travnati teren
Kapacitet: 65.123
Otvoren: 2004.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 22 stepena 

Stadion San Francisko:

Utakmice Svetskog prvenstva: 4
Top: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 69.391
Otvoren: 2014. 
Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena

Stadion Los Anđeles: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 8
Tip: Hibridni zatvoreni/otvoreni teren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 69.650
Otvoren: 2020.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena

Stadion Gvadalahara: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 4
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 44.330
Otvoren: 2010.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni

Stadion Asteka, Meksiko Siti: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 5
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 72.766
Otvoren: 1966.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena

Stadion Monterej: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 4
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 50.113
Otvoren: 2015.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 34 stepena

Stadion Hjuston: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 68.311
Otvoren: 2002. 
Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena

Stadion Dalas: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 70.122
Otvoren: 2009. 
Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena

Stadion Kanzas Siti: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 67.513
Otvoren: 1972.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni

Stadion Atlanta:

Utakmice Svetskog prvenstva: 8
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 67.382
Otvoren: 2017.
Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni

Stadion Majami: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 64.091
Otvoren: 1987.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 31 stepen

Stadion Toronto: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 44.315
Prosečna dnevna temperatura u junu: 23 stepena

Stadion Boston: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Otvoren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 63.815
Otvoren: 2002.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 26 stepeni

Stadion Filadelfija: 

Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 65.827
Otvoren: 2003. 
Prosečna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni

Stadion Njujork, Nju Džersi

Utakmice Svetskog prvenstva: 8
Tip: Otvoren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 78.576
Otvoren: 2010. 
Prosečna dnevna temperatura u junu: 27 stepeni