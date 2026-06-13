Za organizaciju ovog takmičenja, Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) odabrala je 16 gradova domaćina širom Severne Amerike, predstavljajući neke od najspektakularnijih i najznačajnijih stadiona na svetu - od najsavremenijih čuda poput stadiona u Los Anđelesu od 5,5 milijardi dolara do istorijskog stadiona Asteka u Meksiko Sitiju, mesta finala Svetskog prvenstva 1970. i 1986. godine.

Jedna od važnih stvari na koje sve reprezentacije treba da računaju su vremenski uslovi, navodi Bi-Bi-Si (BBC).



Vrućina je gotovo zagarantovana u Majamiju ili Montereju, dok bi uslovi u Sijetlu i Vankuveru trebalo da budu relativno hladni. Stadioni u Atlanti, Dalasu i Hjustonu radiće sa zatvorenim krovovima i klimatizacijom, što će vremenske prilike potpuno isključiti iz jednačine, dok će nadmorska visina biti važan faktor za utakmice u Meksiko Sitiju i Gvadalahari.

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir jeste da je na osam stadiona veštačka trava. To će biti slučaj u Atlanti, Bostonu, Dalasu, Hjustonu, Los Anđelesu, Nju Džersiju, Sijetlu i Vankuveru.

Stadion Vankuver:



Utakmice Svetskog prvenstva: 7

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 48.821 (izvor Fifa)

Otvoren: 1983. godine

Prosečna dnevna temperaturu u junu: 20 stepeni

Stadion Sijetl:



Utakmice Svetskog prvenstva: 6

Tip: Na otvorenom, privremeni travnati teren

Kapacitet: 65.123

Otvoren: 2004.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 22 stepena

Stadion San Francisko:

Utakmice Svetskog prvenstva: 4

Top: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 69.391

Otvoren: 2014.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena

Stadion Los Anđeles:



Utakmice Svetskog prvenstva: 8

Tip: Hibridni zatvoreni/otvoreni teren, privremeni travnati teren

Kapacitet: 69.650

Otvoren: 2020.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena



Stadion Gvadalahara:



Utakmice Svetskog prvenstva: 4

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 44.330

Otvoren: 2010.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni



Stadion Asteka, Meksiko Siti:



Utakmice Svetskog prvenstva: 5

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 72.766

Otvoren: 1966.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena



Stadion Monterej:



Utakmice Svetskog prvenstva: 4

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 50.113

Otvoren: 2015.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 34 stepena



Stadion Hjuston:



Utakmice Svetskog prvenstva: 7

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 68.311

Otvoren: 2002.

Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena



Stadion Dalas:



Utakmice Svetskog prvenstva: 7

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 70.122

Otvoren: 2009.

Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena



Stadion Kanzas Siti:



Utakmice Svetskog prvenstva: 6

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 67.513

Otvoren: 1972.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni



Stadion Atlanta:



Utakmice Svetskog prvenstva: 8

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 67.382

Otvoren: 2017.

Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni



Stadion Majami:



Utakmice Svetskog prvenstva: 7

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 64.091

Otvoren: 1987.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 31 stepen



Stadion Toronto:



Utakmice Svetskog prvenstva: 6

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 44.315

Prosečna dnevna temperatura u junu: 23 stepena



Stadion Boston:



Utakmice Svetskog prvenstva: 7

Tip: Otvoren, privremeni travnati teren

Kapacitet: 63.815

Otvoren: 2002.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 26 stepeni



Stadion Filadelfija:



Utakmice Svetskog prvenstva: 6

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 65.827

Otvoren: 2003.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni



Stadion Njujork, Nju Džersi



Utakmice Svetskog prvenstva: 8

Tip: Otvoren, privremeni travnati teren

Kapacitet: 78.576

Otvoren: 2010.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 27 stepeni