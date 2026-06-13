Za organizaciju ovog takmičenja, Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) odabrala je 16 gradova domaćina širom Severne Amerike, predstavljajući neke od najspektakularnijih i najznačajnijih stadiona na svetu - od najsavremenijih čuda poput stadiona u Los Anđelesu od 5,5 milijardi dolara do istorijskog stadiona Asteka u Meksiko Sitiju, mesta finala Svetskog prvenstva 1970. i 1986. godine.
Jedna od važnih stvari na koje sve reprezentacije treba da računaju su vremenski uslovi, navodi Bi-Bi-Si (BBC).
Vrućina je gotovo zagarantovana u Majamiju ili Montereju, dok bi uslovi u Sijetlu i Vankuveru trebalo da budu relativno hladni. Stadioni u Atlanti, Dalasu i Hjustonu radiće sa zatvorenim krovovima i klimatizacijom, što će vremenske prilike potpuno isključiti iz jednačine, dok će nadmorska visina biti važan faktor za utakmice u Meksiko Sitiju i Gvadalahari.
Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir jeste da je na osam stadiona veštačka trava. To će biti slučaj u Atlanti, Bostonu, Dalasu, Hjustonu, Los Anđelesu, Nju Džersiju, Sijetlu i Vankuveru.
Stadion Vankuver:
Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 48.821 (izvor Fifa)
Otvoren: 1983. godine
Prosečna dnevna temperaturu u junu: 20 stepeni
Stadion Sijetl:
Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Na otvorenom, privremeni travnati teren
Kapacitet: 65.123
Otvoren: 2004.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 22 stepena
Stadion San Francisko:
Utakmice Svetskog prvenstva: 4
Top: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 69.391
Otvoren: 2014.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena
Stadion Los Anđeles:
Utakmice Svetskog prvenstva: 8
Tip: Hibridni zatvoreni/otvoreni teren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 69.650
Otvoren: 2020.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena
Stadion Gvadalahara:
Utakmice Svetskog prvenstva: 4
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 44.330
Otvoren: 2010.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni
Stadion Asteka, Meksiko Siti:
Utakmice Svetskog prvenstva: 5
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 72.766
Otvoren: 1966.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 24 stepena
Stadion Monterej:
Utakmice Svetskog prvenstva: 4
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 50.113
Otvoren: 2015.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 34 stepena
Stadion Hjuston:
Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 68.311
Otvoren: 2002.
Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena
Stadion Dalas:
Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 70.122
Otvoren: 2009.
Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena
Stadion Kanzas Siti:
Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 67.513
Otvoren: 1972.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni
Stadion Atlanta:
Utakmice Svetskog prvenstva: 8
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 67.382
Otvoren: 2017.
Prosečna spoljna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni
Stadion Majami:
Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 64.091
Otvoren: 1987.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 31 stepen
Stadion Toronto:
Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 44.315
Prosečna dnevna temperatura u junu: 23 stepena
Stadion Boston:
Utakmice Svetskog prvenstva: 7
Tip: Otvoren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 63.815
Otvoren: 2002.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 26 stepeni
Stadion Filadelfija:
Utakmice Svetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 65.827
Otvoren: 2003.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni
Stadion Njujork, Nju Džersi
Utakmice Svetskog prvenstva: 8
Tip: Otvoren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 78.576
Otvoren: 2010.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 27 stepeni
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