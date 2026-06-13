Selekcija SAD povela je u sedmom minutu autogolom koji je postigao Damjan Bobadilja, dva gola postigao je Folarin Balogan u 31. minutu i petom minutu nadoknade prvog poluvremena, a četvrti pogodak postigao je Đovani Rejna u osmom minutu nadoknade vremena.



Jedini gol za Paragvaj postigao je Maurisio u 73. minutu.

Uoči početka utakmice održana je ceremonija otvaranja, na teren su iznete zastave svih zemalja učesnica, a nastupila je pop pevačica Kejti Peri. Uoči sve tri prve utakmice domaćina turnira, SAD, Kanade i Meksika, održane su ceremonije na kojima su nastupile brojne svetske muzičke zvezde.

Paragvaj je imao prvu šansu na utakmici u drugom miutu kada je iskosa šutirao Dijego Gomes, ali je intervenisao golman Met Friz.

Minut kasnije na drugoj strani u šansi je bio Balogan, ali su dobro intervenisali igrači Paragvaja.

Selekcija SAD povela je u sedmom minutu autogolom Bobadilje, koji je skrenuo loptu u mrežu posle prodora Kristijana Pulišića i akcije Vestona Mekenija, koji je pokušavao da doda loptu do Balogana.

Razigrala se posle toga domaća selekcija i zapretila je u 16. minutu, posle kombinacije Mekenija i Balogana šutirao je Seržinjo Dest, ali je paragvajska ekipa izbacila loptu u korner.

Domaći su imali više loptu u posedu, a u 28. minutu zbog ofsajda poništen je gol Balogana.

Tri minuta kasnije Balogan je udvostručio prednost, posle prodora i asistencije Pulišića sa leve strane.

Novu šansu američka ekipa imala je u 38. minutu kada je Kris Ričards glavom poslao loptu pored stative, a pet minuta kasnije šut Malika Tilmana odbranio je golman Orlando Hil.

Svoj drugi gol na utakmici Balogan je postigao u petom minutu nadoknade prvog poluvremena. On je izdržao start Omara Alderetea, prošao je Gustava Gomesa i poslao loptu u levi gornji ugao.

Selektor SAD Maurisio Poketino zamenio je na poluvremenu Kristijana Pulišića, a ekipa je i u nastavku kontrolisala igru. Dobru šansu imala je u 57. minutu, kada je Antoni Robinson prošao igrača i dodao do Tilmana, čiji je šut blokiran.

U jednom od retkih napada Paragvaj je imao polupriliku u 65. minutu, kada je Hulio Ensiso prošao po levoj strani i centrirao do Gomesa, koji je šutirao visoko preko prečke.



U 73. minutu Paragvaj je smanjio zaostatak, nakon što je Maurisio poslao loptu u dalji ugao posle dodvanja Ensisa.



Odmah na drugoj strani, posle brze akcije veliku priliku imala je domaća ekipa, ali je Tilman šutirao pravo u golmana Hila. Posle njega, u 77. minutu pokušao je i Timoti Vea, ali je šutirao preko gola.



Do kraja utakmice domaći su pokušavali da postignu četvrti gol, a dobru priliku propustio je Rikardo Pepi u 89. minutu posle dodavanja Mekenija.



Konačan rezultat postavio je Rejna u osmom minutu nadoknade vremena kada je, posle brojnih dodavanja saigrača van šesnaesterca, spoljnim delom kopačke poslao loptu u dalji ugao.





U drugoj utakmici u Grupi D u nedelju od 6.00 igraju Australija i Turska.



U drugom kolu SAD će igrati 19. jula protiv Australije, a Paragvaj dan kasnije protiv Turske.