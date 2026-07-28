Nekadašnji fudbaler Partizana, Nikola Ninković, ima novi izazov u karijeri.

Srpski vezista karijeru nastavlja u Indiji, pošto je postao novo pojačanje Kerale Blasters, jednog od najpoznatijih klubova u tamošnjoj Super ligi.

Za 30-godišnjeg ofanzivca ovo će biti prvo iskustvo u indijskom fudbalu, nakon što je prethodnih godina nastupao u Italiji, Australiji i Rusiji. U Kerali veruju da će njegovo bogato internacionalno iskustvo doneti dodatni kvalitet ekipi koja želi da se umeša u borbu za najviši plasman.

Klub iz Kočija osnovan je 2014. godine i važi za jedan od najpopularnijih u Indiji, a iza njegovog nastanka svojevremeno je stajao i čuveni bolivudski glumac Abišek Bačan. Kerala Blasters je kroz svoju istoriju dovodila brojna poznata imena svetskog fudbala, među kojima je bio i osvajač Svetskog prvenstva iz 2014. godine, Lusio.

Ninković je ponikao u Partizanu, odakle je još kao veliki talenat otišao u Đenovu. Tokom karijere nosio je i dresove Kjeva, Empolija, Askolija, Breše, Pro Ređane, Sidnej FC-a i Torpeda iz Moskve, a sada će pokušati da ostavi trag i u indijskom šampionatu.

Iskusni srpski fudbaler uskoro bi trebalo da se priključi novim saigračima i započne pripreme za novu sezonu, u kojoj će Kerala Blasters imati velike ambicije u domaćem prvenstvu.