Nikola Ninković postigao je spektakularan gol u dresu azerbejdžanskog Sumgajita.

Srpski fudbaler koji igra u ekipi, koju sa klupe predvodi Saša Ilić, postigao je jedan od lepših golova u aktuelnoj sezoni.

Direktono iz slobodnog udarca uspeo je da lobuje golmana i tako makar na trenutak podseti o kakvom se fudbaleru radi.

Ninković je gol proslavio tako što je u kameru pokazao kostobrane na kojima se pored fotografija dece nalazi i grb Partizana.

Popularni "Džigi" prošao je mlađe kategorije Partizana, dok je za prvi tim crno-belih nastupao od 2011. pa sve do 2016. godine.