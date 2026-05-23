Abiola Dauda je jedan od stranaca koji su pobrali posebne simpatije u Ljutice Bogdana. Nigerijski napadač je ostavio trag u Crvenoj zvezdi iako se u klubu zadržao od februara 2013. do leta 2014. godine.

Došao je Dauda u Zvezdu kao slobodan igrač, pružio doprinos naputu do titule i otišao u transferu vrednom 500.000 evra koliko ga je platio Vitese.

Ipak, samo nekoliko nedelja pre dolaska na Marakanu, centarfor je bio na korak od drugog kluba o čemu je pisao na društvenim mrežama.

- Ovo je najgore iskustvo koje sam imao u svojoj fudbalskoj karijeri. Napustio sam Kalmar nakon isteka ugovora u decembru 2012. godine. Negde u januaru 2013. dobio sam ponudu od kluba iz Belorusije – Dinamo Minsk, i sve je bilo dogovoreno, trebalo je samo da otputujem na lekarske preglede. U Belorusiju sam stigao preko Letonije, bio je veoma hladan zimski dan. Odmah po dolasku sa aerodroma otišao sam u hotel, nakon što su me pokupili ruski agent koji sarađuje sa mojim agentom Patrikom Morkom - prisetio se Dauda neskrivajući da nije mogao da pretpostavi šta ga je očekivalo u narednih 24 časa.

- Sledećeg dana otišao sam na lekarske preglede i sve je bilo u redu. Na povratku ka hotelu bio sam u automobilu sa predsednikom Minska i ruskim agentom. Sledeće što su uradili bilo je da su zaustavili automobil usred ničega i napisali drugi ugovor na papirnoj maramici, govoreći da je to ono što moram da prihvatim, dok su mi pretili. Bio sam uplašen za svoj život zbog njihove agresivnosti. Pretili su mi lažnim medicinskim izveštajem da imam problem sa srcem i da treba da prihvatim taj ugovor napisan na maramici. Kada sam stigao u hotel, pozvao sam svog agenta i ispričao mu šta se dogodilo. Rezervisao mi je prvi sledeći let za povratak u Švedsku, gde sam ponovo obavio preglede kako bih bio siguran, i sve je bilo u redu sa mojim zdravljem. Mnogo je fudbalera koji su imali slično iskustvo i nisu uspeli da se izvuku iz toga. Istinita priča…

Dauda je potom postao igrač Crvene zvezde za koju je tokom jedne i po sezone odigrao 38 utakmica i na njima postigao 17 golova uz sedam asistencija.