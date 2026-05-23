Tomi Smit (36) je defanzivac na spisku Novog Zelanda za predstojeće Svetsko prvernstvo u SAD, Kanadi i Meksiku uprkos tome što je ispao u petoligašku Nacionalnu ligu Jug sa Brejntri Taunom! I proed toga selektor Daren Bazeli u nejga ima veliko poverenje.

Smit će najverovatnije postati najslabije rangirani igrač na turniru, pridruživši se zvezdi Notingem Foresta, golgeteru Krisu Vudu, u veteranskom novozelandskom timu koji za protivnike ima: Haiti, Englesku i Iran

Smit je rođen u Maklsfildu, a proizvod je akademije Ipsviča. Osvojio je klupsku nagradu za mladog igrača godine sada već davne 2006/07, a potpisao je trogodišnji profesionalni ugovor u avgustu 2007.

Igra prvenstveno kao štoper, ali može da pokrije i poziciju levog beka. Smit je proveo 11 godina u Ipsviču, zabeleživši preko 240 nastupa pre nego što je u januaru 2018. otišao u MLS tim Kolorado. Kasnije se pridružio Sanderlendu, a 2020. godine, potpisao je za Kolčester.

Rođen je u Engleskoj, ali je tokom mladosti živeo na Novom Zelandu i kao rezultat toga ima dvojno državljanstvo. To mu je dalo priliku da se proglasi podobnim za Ol Vajts reprezentaciju, iako je predstavljao Englesku U-17 i U-18 selekcijama.

Smit je igrao na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina 2007. godine u Koreji tokom septembra 2007. godine, iako nije imao ulogu u kvalifikacijama Engleske za turnir.

U decembru 2009. godine, pošto se reprezentacija Novog Zelanda kvalifikovala za SP 2010. godine, Smit je izjavio da želi da igra za Novi Zeland i stavio se na raspolaganje zpošto mu je priliku ponudio selektor Riki Herbert.

Smit je izabra u konačni tim od 23 igrača Novog Zelanda za učešće na SP 2010. i prvi put se pojavio protiv Slovačke (1:1). Bilo je to istorisjko SP pošto je Novi Zeland osvojio tri boda.

Poraz na debiju

Debitovao je za reprezentaciju 3. marta 2010. godine, u startnoj postavi u prijateljskoj utakmici protiv Meksika (0:2) u Los Anđelesu 3. marta 2010. godine.

Postigao je prvi gol za Novi Zeland 2012. u pobedi od 1:0 protiv Fidžija u kvalifikacijama za SP 2014. godine.

Hadson ga ignorisao

U maju 2016. tadašnji selktor Entoni Hadson je rekao predložio da Smit u budućnosti neće biti pozvan u nacionalni tim, navodeći “uočeni nedostatak posvećenosti”.

Najmlađi kapiten

Smit je najmlađi kapiten u istoriji Ol Vajtsa pošto je predvodio tim u nerešenom rezultatu 2:2 protiv El Salvadora 23. maja 2012. godine.