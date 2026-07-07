Mohamed Salah nije krio nezadovoljstvo suđenjem posle poraza Egipta od Argentine u osmini finala Svetskog prvenstva.

Kapiten Egipta posebno je govorio o situaciji u kojoj je tražio penal, ali je sudija Fransoa Leteksije samo odmahnuo rukom.

-Rekao sam mu da se vrati i pogleda snimak, jer je to bio čist penal, ali je samo odmahnuo rukom i rekao: "Ne, to nije faul".

Salah je potom istakao da je, prema njegovom mišljenju, upravo sličan kontakt doveo do poništenog drugog gola Egipta.

-Ironično, to je bio potpuno isti tip duela zbog kojeg nam je poništen drugi gol. U tom trenutku sam znao da smo izgubili utakmicu zbog sudije. Tu ne možete ništa. Da je suđenje bilo pošteno, pobedili bismo.