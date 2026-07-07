90. minut - Idemo u produžetke!
89.minut: Dan Endoj je malo povukao za ruku Hamintona Kampaza, traže penal Kolumbijci, ali ga ne dobijaju.
73.minut - Sudarili su se Bril Embolo i Kamilo Vargas u kazenom prostoru nakon intervencije kolumbijskog golmana, previjaju se u bolovima, biće posla za lekarske ekipe.
60.minut - Okrenuo se Luis Dijaz, pronašao prostor između dvojice i šutirao, ali bio je to lak zadatak za Gregora Kobela.
53.minut - Izveo je slobodan udarac Fabijen Rider, bilo je blizu, spoljni deo mreže je pogodio.
49.minut - Danijel Munjoz je koristio ruku, malo je povukao Dana Endoja, ali prelako je pao Švajcarac, ništa od penala.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme.
45. minut - Poluvreme, mreže miruju.
39.minut - Bacio se Luis Dijaz, pokušao je da uhvati makazice - isprečio mu se Denis Zakarija. Da ih je uhvatio i zatresao mrežu, bio bi ovo gol turnira.
30. minut - Fabijan Rider je primio loptu i šutirao, a Kamilo Vargas bio na pravom mestu.
21. minut - Puerta je majstorski pokušao, gađao je dalji ugao Kobela sa 16 metara, ali je golman Švajcaraca sjajno intervenisao.
13.minut - Hames Rodrigez je izveo slobodnjak, Džon Arijas odigrao glavom, a Gregor Kobel između dvojice švajcarskih igrača, Lukumija i Sančeza, pokupio loptu.
Komentari (0)