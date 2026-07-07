Pobednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati sa Argentinom koja je posle velikog preokreta savladala Egipat.

ŠVAJCARSKA - KOLUMBIJA 0:0

Stadion: BC (Vankuver)

Sudija: I. Barton (Salvador)

90. minut - Idemo u produžetke! 89.minut: Dan Endoj je malo povukao za ruku Hamintona Kampaza, traže penal Kolumbijci, ali ga ne dobijaju. 73.minut - Sudarili su se Bril Embolo i Kamilo Vargas u kazenom prostoru nakon intervencije kolumbijskog golmana, previjaju se u bolovima, biće posla za lekarske ekipe. 68. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju. 60.minut - Okrenuo se Luis Dijaz, pronašao prostor između dvojice i šutirao, ali bio je to lak zadatak za Gregora Kobela. 53.minut - Izveo je slobodan udarac Fabijen Rider, bilo je blizu, spoljni deo mreže je pogodio. 49.minut - Danijel Munjoz je koristio ruku, malo je povukao Dana Endoja, ali prelako je pao Švajcarac, ništa od penala. 46. minut - Počelo je drugo poluvreme. 45. minut - Poluvreme, mreže miruju. 39.minut - Bacio se Luis Dijaz, pokušao je da uhvati makazice - isprečio mu se Denis Zakarija. Da ih je uhvatio i zatresao mrežu, bio bi ovo gol turnira. 30. minut - Fabijan Rider je primio loptu i šutirao, a Kamilo Vargas bio na pravom mestu. 21. minut - Puerta je majstorski pokušao, gađao je dalji ugao Kobela sa 16 metara, ali je golman Švajcaraca sjajno intervenisao. 13.minut - Hames Rodrigez je izveo slobodnjak, Džon Arijas odigrao glavom, a Gregor Kobel između dvojice švajcarskih igrača, Lukumija i Sančeza, pokupio loptu.

10. minut - Imamo dobru utakmicu od samoga starta, jak tempo.

6.minut: Uputio je udarac Dan Endoj, odbranio mu je Kamilo Vargas.

5.minut: Dobra lopta sa boka, ubacivao se Luis Dijaz, međutim, ispratio je sve desni bek Denis Zakarija. Očistio je ispred kolumbijskog krila.

1.minut - Utakmica je počela!

21.00 - Na startu eliminacione faze Švajcarksa je izbacila Alžir, a Kolumbija Ganu.

20.59 - Švajcarska je bila prva u svojoj grupi sa sedam bodova ispred Kanade, Bosne i Hercegovine i Katara. Kolumbija je takođe grupnu fazu završila na prvom mestu sa sedam bodova ispred Portugala, DR Konga i Uzbekistana.

20.58 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici osmine finala u kojoj se sastaju Šjvacarska i Kolumbija. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Vankuvera.