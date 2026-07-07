Predsednik Amerike kroji sudbinu Mundijala 2030. godine. Naime, u Fudbalskom savezu Španije vlada vanredno stanje zbog informacija koje stižu iz vrha FIFA!

Iako su Španija, Portugalija i Maroko zajednički domaćini Svetskog prvenstva 2030. godine, borba oko toga gde će se igrati veliko finale prerasla je u ozbiljan geopolitički triler.

Španci opravdano strahuju da će ostati bez najvažnije utakmice turnira, a razlog za to je - Donald Tramp! Američki predsednik navodno koristi bliske veze sa prvim čovekom FIFA, Đanijem Infantinom, kako bi izlobirao da Maroko dobije organizaciju finala.

Tramp vidi Maroko kao ključnog partnera SAD, dok prema Španiji gaji otvoren animozitet.

Madrid je već povukao radikalan potez i ucenio svetsku kuću fudbala:

- Bićemo domaćini Međunarodnom pres centru samo ako se finale bude igralo u Madridu!“

Da li će Infantino popustiti pred Trampovim pritiscima, ostaje da vidimo.