Pobednik ovog meča u polufinalu će igrati protiv Janika Sinera.

ĐOKOVIĆ - OŽE-ALIJASIM 7:6, 3:4

Drugi set:

3:4 - Perfektan je Alijasim u svojim servis gemovima, treći zaredom sa nulom.

3:3 - Bilo je napeto, 30:30, a onda Novak odigrava perfektan drop šot. Drugi set neodoljivo podseća na prvi.

2:3 - Bez rešenja Novak u gemovima na servis Kanađanina, još jedan gem sa nulom.

2:2 - Gotovo preslikan kao prošli Novakov servis gem. Još čekamo na prvi brejk na meču.

1:2 - Kanadski teniser dobija gem bez izgubljenog poena.

1:1 - Đoković uz manje probleme stiže do gema.

0:1 - Siguran uvodni servis gem za Kanađanina.

Prvi set:

Taj-brejk:

12:10 - Set za Novaka! Promašuje Alijasim! Skoro sat i po je trajao prvi set u kom se Đoković povredio, ali je uspeo da iskoristi petu set loptu! Jedan od luđih setova u Novakovoj karijeri!

11:10 - Odličan servis Novaka, evo i pete set lopte.

10:10 - Kakav je ovo poen bio, Feliks pogađa liniju, a onda i Novak i usledila je greška kanadskog tenisera.

9:10 - Agresivan Alijasim, imaće novu set loptu.

9:9 - Sada Đoković greši, bekhend je promašio.

9:8 - Greši sada Kanađanin. Set lopta za Đokovića. Da li je konačno vreme da se završi set?

8:8 - As Đokovića.

7:8 - Greši Novak, šalje forhend u aut.

7:7 - Ne da Alijasim, liniju je pogodio forhendom. Kakva ludnica!

7:6 - Kakav drugi servis Đokovića. Sada će on imati set loptu, ukupno treću, ponovo na servis rivala.

6:6 - Spašava Novak odličnim servisom.

5:6 - Alijasim će imati set loptu posle još jednog dobrog servisa.

5:5 - As Alijasima. Drama se nastavlja. Ko će do set lopte?

5:4 - Odlična bekhend paralela Novaka. Sada Alijasim ima dva servisa.

4:4 - Dobar servis Đokovića.

3:4 - Opet siguran Feliks na mreži.

3:3 - Sada dobar ritern Novaka, vraćen mini brejk.

2:3 - Kakav ritern Alijasima koji pravi novi mini brejk.

2:2 - Vraća mini brejk Alijasim, siguran je bio na mreži.

2:1 - Prvi poen za Alijasima u taj-brejku.

2:0 - Greši Kanađanin, šalje bekhend u aut, Novak pravi mini brejk.

1:0 - Dobar servis Đokovića.

6:6 - Siguran gem za Feliksa, idemo u taj-brejk.

6:5 - Kako napet gem. Imao je Đoković dve gem lopte, ali je onda grešio sa forhend strane. Alijasim je do brejk lopte došao bekhend pasing šotom. Ipak, Novak ju je spasao asom. Pogodio je još dva dobra prva servisa i uspeo da se izvuče. Ipak, brine bolna grimasa na licu, primetno je da ima ozbiljan problem.

5:5 - Ogromnu šansu je propustio Đoković. Imao je dve vezane set lopte, razvio se poen, a onda je Đoković bekhend poslao u aut. Kod druge set lopte je Kanađanin pronašao dobar prvi servis. Šteta, propuštena je velika prilika da se dobije prvi set.

5:4 - Dobio je Novak gem bez izgubljenog poena, ali se povredio. Osetio je bol u levoj nozi i zatražio pomoć lekara.

4:4 - Daleko najduži gem od početka meča. Imao je Novak prvu brejk loptu, ali je Alijasim pronašao snažan prvi servis koji mu je omogućio laku realizaciju na mreži. Drama u prvom setu.

4:3 - Perfektan gem Đokovića, najbolji od početka meča. Da li je konačno vreme da se izvrši pritisak na Feliksa.

3:3 - Gem sa nulom za Kanađanina. Novak nikako da pronađe ritam.

3:2 - Ponovo je pretio Kanađanin, opet je imao 15:30, ali i ovoga puta je Đoković pronašao dobre servise i izvukao se iz neprijatne situacije.

2:2 - Još jedan siguran servis gem četvrtog tenisera sveta.

2:1 - Sada Đoković mnogo sigurniji, sjajnom forhend dijagonalom je završio gem. Bez brejk lopte na startu meča.

1:1 - Kanađanin dosta lakše dolazi do svog servis gema.

1:0 - Nije bilo prijatno već na startu. Imao je Kanađanin 15:30, ali onda Novak pronalazi dobre servise i sprečava rivala da stigne do brejk lopte.

18.33 - Igrači su napokon na terenu.

18.11 - Zverev je upravo završio posao protiv Lehečke. Srbin i Kanađanin uskoro na terenu.

17.15 - Zverev je odigrao katastrofalno u nastavku, uzeo je tek jedan poen u tri gem i Čeh je dobio treći set sa 6:3. Srbin i Kanađin će morati da se strpe...

16.28 - Koko Gof je upravo završila posao. Uskoro se očekuje da na teren izađu Lehečka i Zverev i završe svoj meč. Posle njih poćeće okršaj Đokovića i Alijasima.

15.55 - Gof je izjednačila. To znači da se ponovo odlaže početak Đokovićevog meča i izvesno je da neće početi pre 17.30.

15.45 - Pegula je dobila prvi set, u drugom je 3:3.

15.14 - U tri od četiri meča Novak je izgubio po set, a na putu do četvrtfinala bio je bolji od Vua, Cicipasa, Rinderkneša i Safijulina. S druge strane, Ože-Alijasim je u pet setova izbacio Davidoviča Fokinu, a prethodno je bio bolji od Dženga, Prižmića i Ševčenka sa po 3:0.

15.13 - Biće ovo treći međusobni okršaj Đokovića i Alijasima. Novak je 2022. godine slavio na mastersu u Rimu, dok mu se Kanađanin revanširao iste godije na Lejver kupu.

15.11 - Prema prvobitnom planu Novak i Feliks su na Centralni teren trebali da izađu kao drugi po redu, odnosno po završetku meča Koko Gof - Džesika Pegula koji počinje u 14.30. Međutim, posle Amerikanki na teren će Jirži Lehečka i Aleksander Zverev čiji meč je prekinut u ponedeljak zbog "policijskog časa". Nemac vodi 2:0 u setovima, a u trećem je 3:3.

15.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen četvrtfinalu Vimbldona u kojem se sastaju Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Londona.