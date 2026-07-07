Fudbaleri Argentine igraju protiv Egipta u osmini finala Mundijala. Meč pratite uživo na našem portalu u tekstualnom prenosu uživo:

Argentina - Egipat (0:0)

Stadion: "Mercedes-Benc" (Atlanta)

Sudija: Fransoa Leteksije

Argentina: Martines - Molina, Romero, Martines, Taljafiko - De Pol, Makalister, Paredes, E. Fernandes - Alvares, Mesi



Egipat: Šobeir - Hani, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ašur, Atija, Lašin, Hasan - Salah, Ziko

Prvo poluvreme:

9. minut - Pritiskaju Argentinci, neverovatan promašaj Enca Fernandeza, ali je bio ofsajd

6. minut - Ušli su hrabro u meč Egipćani...ali, za sada opipavaju puls i jedni i drugi

1.minut - Počela je utakmica!

17.56 - U toku je intoniranje himni!

17.15 - Egipćani su grupnu fazu okončali kao drugoplasirani tim grupe C sa pet bodova, koliko je imala i prva Belgija, dok su iza ostali Iran i Novi Zeland. Potom su Egipćani posle drame i penala eliminisali Australiju u 16/finala

17.10 - Argentinci su grupnu fazu okončali kao prvi u grupi J, sa maksimalnih 9 bodova, ispred Austrije, Alžira i Jordana. Potom su u šesanestini finala posle drame i produžetaka eliminisali Zelenortska Ostrva sa 3:2

16.50 - Na drugoj strani, Skaloni je napravio tri promene u odnosu na meč sa Zelenortskim Ostrvima u 1/16 finala...Fakunda Medine nema zbog povrede, a na klupi su ostali Lautaro Martinez i Tijago Almada

16.45 - Selektor Egipta doneo odluku i odlučio da krene bez napadača Mančester Sitija, Omara Marmuša

16.36 - Udarac za Belgiju pred nastavak takmičenja. Naime, "crveni đavoli" u nastavku turnira neće moći da računaju na Amadua Onanu

16.30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču osmine finala između Argentine i Egipta. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz