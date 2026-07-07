Roberto Martinez više neće biti selektor Portugala. Njegov tim je ispao u osmini finala Svetskog prvenstva pošto je izgubio od Španije sa 1:0.

FS Portugala neće produžiti saradnju sa španskim stručnjakom, koji je ovu reprezentaciju vodio od januara 2023. godine.

- Ovo je kraj jednog ciklusa. Važno je da reprezentacija dobije novog selektora i potpuno je legitimno da predsednik Saveza izabere čoveka kojem veruje. Zahvalan sam na svoj podršci koju sam dobio - rekao je Martinez.

Kako prenose portugalski mediji, predsednik Fudbalskog saveza Pedro Proensa već je doneo odluku da novi selektor bude Žorž Žezuš.

Iskusni 71-godišnji stručnjak trebalo bi da predvodi Portugal u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine, kao i na Mundijalu 2030, čiji će domaćini biti Portugal, Španija i Maroko.