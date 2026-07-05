Omladinska reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu kao druga najgora selekcija, ali neki igrači imali su blistavih momenata.

Kako piše "Meridiansport", Tuluz je pomno pratio igrača Crvene zvezde Đorđa Rankovića koji je postigao jedini gol za Srbiju na šampionatu.

Ranković je pažnju u domaćim fudbalskim krugovima privukao još u pionirskim danima, pa je pre ulaska u kadetske vode prešao iz Partizana u Zvezdu.

Zvezda ga je poslala u OFK Beograd gde će se kaliti naredne sezone.