Golove za Hrvatsku postigli su Lovro Šelfi u devetom minutu, Dino Godec u 70. i Patris Čović iz penala u 87. minutu.

Omladinci Ukrajine su savladali Italiju rezultatom 1:0 u trećem kolu grupe B.

Ukrajina je grupnu fazu završila na prvom mestu sa devet bodova, Hrvatska je druga sa četiri, koliko ima i trećeplasirana Italija, dok je Srbija završila bez bodova.

U polufinalu igraće Španija - Hrvatska i Ukrajina - Nemačka.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja iz Velsa:

SRBIJA - HRVATSKA 0:3 (0:1)

KRAJ!

90. minut - Još tri minuta nadoknade.

87. minut - GOOOL! Čović siguran za potpuni debakl Srbije.

86. minut - Penal za Hrvatsku! U skoku je Stojković laktom udario rivala i sudija pokazuje na belu tačku.

70. minut - GOOOL! Deluje da je sada već sve rešeno. Samo dva minuta nakon što je ušao Godec koristi uspavanost naše odbrane i pogađa!

50. minut - Kakva sada šansa za Srbiju! Damjanović je odlično glavom spustio loptu do Milosavljevića koji šutira iz neposredne blizine pravo u golmana Hrvatske.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Pravi tri promene Gordan Petrić i ide u potpunu ofanzivu. Umesto Rankovića na terenu je Makević, Ćirić menja Kostića, a Damnajović ulazi umesto Pavlovića.

POLUVREME!

26. minut - Udario je rukom u lice Ranković protivnika u duelu i dobio žuti karton.

15. minut - Umalo 0:2! Krenuli su Hrvati u opasnu kontru, ali je izostao završi udarac.

9. minut - GOOOL! Hrvatska vodi, Lovro Čelfi pogađa posle grešaka u odbrani Srbije.

7. minut - Šansa za Hrvatsku. Probao je Smiljanić sa distance, ali je to lak plen za Draškića.

17.03 - Utakmica je počela!

16.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola grupne faze Evropskog prvenstva između reprezentacija Srbije i Hrvatske. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa meča odluke.