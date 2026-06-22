Kako je saopštio Fudbalski savez Srbije, izabranici selektora Gordana Petrića su nakon okupljanja u nedlju uveče odradili prvi trening na stadionu Partizana.



Petrić je izjavio da su svi igrači koji su došli maksimalno su spremni i zdravi.

- Dosta igrača je u trenažnom procesu u klubovima. Treba da se naslonimo na njihov rad iz klubova i iskoristimo ova tri dana u Beogradu za rad bez lopte, da ih pripremimo što bolje. Potom, imaćemo tri dana u Velsu da radimo na taktičkim stvarima - rekao je Petrić.



On je naveo da su se timu umesto Vasilija Kostova i Andreja Bačanina pridružili Vasilije Subotić i Vuk Roganović.

- Moji saradnici i ja smo tokom prethodne dve godine zvali veliki broj igrača u reprezentaciju, tako da vrlo dobro poznajemo sve one koji su došli. Ni za koga od njih ne mogu reći da je zamena, svi oni su deo ekipe. Nekada igraju jedni, nekad drugi. Umesto Kostova i Bačanina na spisku su Subotić i Roganović iz Crvene zvezde. Oni su podjednako zaslužili da budu ovde. Imali smo problema sa povredama, dozvolama klubova. Međutim, svi momci koji su ovde deo su tima i treba da iskoriste šansu na EP u Velsu maksimalno i da idu dalje svojim putem. Mi kao stručni štab spremni smo za predstojeće izazove i smatram da ne idemo oslabljeni, jer u ovom trenutku ovo je najbolje što imamo - poručio je selektor Srbije.



Petrić je istakao da svi timovi koji su na prvenstvu imaju kvalitet.

- Italija, Ukrajina i Hrvatska imaju svojih prednosti i svojih mana, kao što ih imamo i mi. Idemo od utakmice do utakmice, za početak Italija. Siguran sam da su momci spremni, da će pokazati ono što znaju i iskoristiti svoju šansu - rekao je Petrić.



Reprezentacija Srbije će u petak otputovati u Vels, gde će 29. juna igrati prvu utakmicu na EP protiv Italije.

U grupi se još nalaze Hrvatska i Ukrajina. Dve najbolje reprezentacije izboriće plasman u polufinale.