Posle dva kola postalo je jasno da Srbija više nema šanse za prolaz dalje, ali duel sa Hrvatima neće biti nebitan. Borba za treće mesto vodi u baraž za popunu Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina.
Đorđe Ranković je u 16. minutu doveo "orliće" u vođstvo, ali je Vitalij Hlut golovima u 32. i 36. minutu doneo potpuni preokret i pobedu Ukrajincima.
Na tabeli Grupe B Ukrajina ima šest bodova i obezbedila je polufinale, Italija ima četiri, Hrvatska jedan, a Srbija je poslednja bez boda.
U poslednjem kolu grupne faze Srbija u nedelju igra protiv Hrvatske.
Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Evropskog prvenstva u Velsu:
SRBIJA - UKRAJINA 1:2 (1:2)
Srbija: Čarapić - Stojković, Simić, Hadžimujović, Petrović - Novičić, Ranković, Milosavljević - Zarić, Damjanović, Ćirić.
Ukrajina: Domčak - Kokodinjak, Milokost, Dihtlar, Malov - Soroka, Lijusin - Hijut, Sikut, Kalužni - Bogdanov.
KRAJ!
90. minut - Još tri minuta nadoknade.
84. minut - Bogdan Popov je probao da reši sve dileme, ali brani Čarapić.
82. minut - Traje pritisak Srbije koja je krenula na se ili ništa, ali odolevaju Ukrajinci.
76. minut - Kakva sada šansa za Stojkovića koji je zapretio glavom, ali odlična odbrana Domčaka.
70. minut - Srbija bez prave prilike da ugrozi gol rivala. Sve manje vremena za promenu rezultata, a i za šanse da se "orlići" domognu polufinala.
60. minut - Preoštar start Hadžimujovića za žuti karton.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme!
POLUVREME!
38. minut - GOOOOL! Kakav udarac i kakav gol Hijuta za potpuni preokret!
33. minut - GOOOL! Kiks odbrane Srbije i pogodak Hijuta za izjednačenje.
20. minut - Pokušaj Soroke sa distance ide pored gola.
16. minut - GOOOOOL! Ranković! Damjanović je proigrao ofanzivca Grafičara koji donosi prednost Srbiji.
19.02 - Utakmica je počela!
18.20 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola grupne faze Evropskog prvenstva između selekcija Srbije i Ukrajine. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Velsa.
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