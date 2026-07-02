Posle dva kola postalo je jasno da Srbija više nema šanse za prolaz dalje, ali duel sa Hrvatima neće biti nebitan. Borba za treće mesto vodi u baraž za popunu Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Đorđe Ranković je u 16. minutu doveo "orliće" u vođstvo, ali je Vitalij Hlut golovima u 32. i 36. minutu doneo potpuni preokret i pobedu Ukrajincima.

Na tabeli Grupe B Ukrajina ima šest bodova i obezbedila je polufinale, Italija ima četiri, Hrvatska jedan, a Srbija je poslednja bez boda.

U poslednjem kolu grupne faze Srbija u nedelju igra protiv Hrvatske.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Evropskog prvenstva u Velsu:

SRBIJA - UKRAJINA 1:2 (1:2)

Srbija: Čarapić - Stojković, Simić, Hadžimujović, Petrović - Novičić, Ranković, Milosavljević - Zarić, Damjanović, Ćirić.

Ukrajina: Domčak - Kokodinjak, Milokost, Dihtlar, Malov - Soroka, Lijusin - Hijut, Sikut, Kalužni - Bogdanov.

KRAJ!

90. minut - Još tri minuta nadoknade.

84. minut - Bogdan Popov je probao da reši sve dileme, ali brani Čarapić.

82. minut - Traje pritisak Srbije koja je krenula na se ili ništa, ali odolevaju Ukrajinci.

76. minut - Kakva sada šansa za Stojkovića koji je zapretio glavom, ali odlična odbrana Domčaka.

70. minut - Srbija bez prave prilike da ugrozi gol rivala. Sve manje vremena za promenu rezultata, a i za šanse da se "orlići" domognu polufinala.

60. minut - Preoštar start Hadžimujovića za žuti karton.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

38. minut - GOOOOL! Kakav udarac i kakav gol Hijuta za potpuni preokret!

33. minut - GOOOL! Kiks odbrane Srbije i pogodak Hijuta za izjednačenje.

20. minut - Pokušaj Soroke sa distance ide pored gola.

16. minut - GOOOOOL! Ranković! Damjanović je proigrao ofanzivca Grafičara koji donosi prednost Srbiji.

19.02 - Utakmica je počela!

18.20 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola grupne faze Evropskog prvenstva između selekcija Srbije i Ukrajine. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Velsa.