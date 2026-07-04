Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić izjavio je danas pred utakmicu protiv Hrvatske na Evropskom prvenstvu da njegova ekipa mora da bude na istom voljnom momentu kao u prve dve utakmice takmičenja.

Omladinci Srbije će sutra od 17 časova u Kernarfonu igrati protiv selekcije Hrvatske u trećem, poslednjem kolu grupe B na EP. Srbija bi pobedom došla do trećeg mesta u grupi i baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo do 20 godina.

- Odlučujuća utakmica za baraž koji bismo eventualno igrali sa trećom ekipom iz prve grupe. Utakmica će biti izuzetno zahtevna i za nas i za Hrvatsku, koja još uvek ima šanse da se plasira u polufinale. Nadam se da su se igrači odmorili i oporavili. Potrebno je da budemo na istom voljnom momentu kao u prve dve utakmice, ali i da budemo kvalitetni u nekim situacijama kada imamo loptu i kada smo u završnicama akcija. Na prethodnim utakmicama mogli smo da postignemo više golova, ali se to nije desilo - rekao je Petrić, a prenosi sajt FSS.

U drugom meču trećeg kola grupe B igraju Italija i Ukrajina.

Ukrajina je vodeća u grupi B sa šest bodova, Italija ima četiri, Hrvatska jedan, dok je Srbija bez bodova.