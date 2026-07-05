Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je danas u Kernarfonu od selekcije Hrvatske rezultatom 3:0 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe B na Evropskom prvenstvu.

Selektor Gordan Petrić je nakon debakla imao prilično emotivno izlaganje koje će zabrinuti ljubitelje fudbala u Srbiji.

- To što nismo imali šest igrača na raspolaganju nije opravdanje. Ovi fudbaleri koji su došli imaju neki kvalitet i morali su to da pokažu. Danas kao da nismo bili prisutni u prvom poluvremenu, a u drugom smo se malo stabilizovali i bili bolji. Primili smo u sve tri utakmice golove koje nismo trebalo da primimo. To je utisak. Naravno da bi igrači koji su odsustvovali doneli kvalitet i bilo bi mnogo lakše, ali smo morali i sa ovim igračkim kadrom mnogo bolje. Nemam šta da zamerim fudbalerima, jedini kome imam šta da zamerim sam ja. U svemu što se dešavalo tokom ove tri utakmice ima i dosta mojih grešaka i lutanja u sastavljanju tima, ali je možda opravdanje što nemam veliki izbor - rekao je selektor omladinaca Srbije.

Igrali su omladinci bez nekoliko prvotimaca, što zbog povreda, što zbog odluke klubova da ih povuku.

- I ti igrači su bili na nekim ranijim okupljanjima, ali su se menjale ideje i način na koji bismo izašli. U drugoj utakmici, a i sad smo pokušavali da osvežimo igrače, pa su neki fudbaleri igrali na pozicijama koje im nisu primarne. Ne zato što mi ne razumemo fudbal, već nas je muka naterala. E sad, da li su mogli bolje u nekim trenucima na ove tri utakmice – sigurno jesu, ali to nije opravdanje. Nije došlo šest igrača, to je veliki problem, ali nije problem za mene već za nekog drugog.”

Šta je problem?

- Da li je moglo drugačije ili ne – u to ne ulazim, nije ni prvi ni poslednji put, verovatno. Daj bože da bude poslednji, ali se slično dešavalo i godinama unazad. Svi mi koji smo u sistemu i ljudi koji mogu da pomognu moraju da pomognu. Svetlo za te stvari je odavno ugašeno. Dešavalo se ne samo u mlađim selekcijama, već i u seniorskoj. To nije pitanje za mene, ali nije ni opravdanje. Ljudi će reći – ti si selektor, imaš 18 igrača i golmane i na tebi je da napraviš rezultat. I da smo otišli na Svetsko prvenstvo, uz naše razmišljanje koje je isto godinama, ne mislim da bismo dobili. Dobili bismo što smo otišli, ali u samoj organizaciji struktura klubova i Saveza… To nije pitanje za mene već za sede glave - rekao je Petrić.