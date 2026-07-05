Nekadašnji reprezentativac Srbije i kapiten Vojvodine Aleksandar Paločević (32) posle čak pet godina napustio je redove južnokorejskog Seola.

Iskusni vezista je posle pozajmica u OFK Beograda i kineskom Žijunu ostvario transfer u redove japanskog Imabarija.

Klub koji se takmiči u drugoj ligi nija koliko je platio Seolu za transfer Srbina kome nisu cvetale ruže u Koreji i tražio se izlazak iz ugovora. Postojalo je nekoliko opcija, među kojima i povratak u Srbiju, ali se javio japanski tim.

Imabari je član druge japanske lige, a od nedavno je trener ekipe postao Španac Abel Mourelo.

Paločević je dete OFK Beograda, odakle je prešao u Vojvodinu gde je beležio najbolje partije i postao kapiten kluba. Kasnije je igrao u Arauki, Nasionalu, Pohangu...