Vozač Ferarija Šarl Lekler pobedio je danas u glavnoj trci Velike nagrade Velike Britanije u šampionatu Formule 1.

Lekler je na stazi u Silverstonu došao do prve pobede posle dve godine, a ukupno devete u karijeri.

Poslednjih pet krugova trke vozilo se pod pratnjom "Sejfti kara" nakon što je Maks Ferstapen izleteo sa staze.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je drugi u trci, dok je treće mesto zauzeo Luis Hamilton iz Ferarija.

Aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena je bio četvrtoplasirani, a bodove su još osvojili Isak Hađar (Red Bul), Lijam Loson (Rejsing Buls), Arvid Lindblad (Rejsing Buls), Gabrijel Bortoleto (Audi), Franko Kolapinto (Alpina) i Pjer Gasli (Alpina).

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa završio je na 16. mestu nakon što je poslednjih 10 krugova trke imao problem sa bolidom.

Antoneli ima 179 bodova u generalnom plasmanu, drugi je Rasel sa 154, a treći Hamilton sa 147 bodova.

Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 333 boda, drugoplasirani je Ferari sa 255, a na trećem mestu je Meklaren sa 179.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 19. jula za Veliku nagradu Belgije na stazi Spa-Frankošamp.