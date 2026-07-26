Vozač Meklarena Lando Noris pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Mađarske, koja se održala u šampionatu Formule 1.

Aktuelni šampion je na stazi "Hungaroring" došao do prve pobede ove sezone, a ukupno 12. u karijeri.

Drugi je bio vozač Red Bula Maks Ferstapen, koji je za Norisom zaostao 15 sekundi.

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa zauzeo je treće mesto sa 18,6 sekundi razlike u odnosu na pobednika trke.

Šarl Lekler iz Ferarija je bio četvrtoplasirani, a bodove su još osvojili Luis Hamilton (Ferari), Isak Hađar (Red Bul), Džordž Rasel (Mercedes), Lijam Loson (Rejsing Buls), Niko Hulkenberg (Audi) i Arvid Lindblad (Rejsing Buls).

Antoneli ima 219 bodova u generalnom plasmanu, drugi je Hamilton sa 169, a Rasel je trećeplasirani sa 160 bodova.

Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 379 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 307, a na trećem mestu je Meklaren sa 220.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 23. avgusta za Veliku nagradu Holandije.