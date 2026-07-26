Klub koji predvodi Kristijano Ronaldo za sada nije realizovao nijedno pojačanje, a razlog za takvu situaciju leži u narušenoj finansijskoj stabilnosti. Iako je postojala želja da se ekipa pojača, Al Nasr trenutno nema mogućnost da slobodno posluje na tržištu.

Prema informacijama saudijskog lista "Arriyadiyah", klub je postigao dogovor o dolasku portugalskog veziste Samua Koste iz Majorke, ali transfer još uvek nije ozvaničen. Pored toga, nerešena je i situacija oko produžetka saradnje sa Abdulrahmanom Garebom.

Isti izvor navodi da dugovanja Al Nasra premašuju 800 miliona saudijskih rijala, što iznosi oko 187 miliona evra. Problemi su, kako se navodi, posledica poteza i odluka koje su donete tokom prethodne sezone.

Vlasnik kluba, Saudijski javni investicioni fond, pripremio je nekoliko mogućih rešenja za izlazak iz krize. Jedna od opcija je smanjenje određenih finansijskih ovlašćenja aktuelne uprave, dok klub ne obezbedi dodatna sredstva iz sopstvenih prihoda neće moći da realizuje nove transfere.

Drugi plan podrazumeva angažovanje finansijskih, pravnih i komercijalnih stručnjaka koji bi trebalo da pomognu u povećanju prihoda, racionalizaciji troškova i stabilizaciji poslovanja.

Treća mogućnost je prodaja dela vlasništva u klubu. Navodno već postoje dve ozbiljne ponude, ali fond trenutno više naginje ka modelu delimične prodaje, a ne potpunom izlasku iz vlasničke strukture.Navijači Al Nasra traže brzo rešenje, posebno nakon što je gradski rival Al Hilal promenio vlasničku strukturu i prešao pod kontrolu kompanije "Kingdom Holding Company".

Ukoliko se finansijski problemi ne reše u skorije vreme, posledice bi mogle da se odraze na ambicije kluba, prelazni rok, ali i budućnost Kristijana Ronalda, najveće zvezde ekipe.