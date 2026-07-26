Predsednik FIFA Đani Infantino, zahvalio se reprezentaciji Argentine na profesionalizmu pokazanom na Svetskom prvenstvu 2026.

Tradicija je da FIFA čestita prve tri najbolje plasirane ekipe na Svetskom prvenstvu na ostvarenim rezultatima. Međutim, reči koje je predsednik svetske fudbalske organizacije upotrebio da pohvali nove vicešampione sveta iznervirale su Britance.

U poruci upućenoj predsedniku Fudbalskog saveza Argentine Klaudiju Tapiji, Infantino je zahvalio "gaučosima" na doprinosu uspehu Svetskog prvenstva i pohvalio profesionalizam te reprezentacije.

- Poštovani predsedniče, u nedelju, 19. jula 2026. godine, na veličanstvenom stadionu u Njujorku/Nju Džersiju, Argentina je osvojila srebrnu medalju na FIFA Svetskom prvenstvu 2026, nakon uzbudljivog finala protiv Španije. Želim da ponovim najiskrenije čestitke za ovaj novi važan rezultat za argentinski fudbal. FIFA Svetsko prvenstvo 2026. ostaće upamćeno kao nezaboravna fudbalska proslava, obeležena spektakularnim utakmicama, pojavom novih talenata, prisustvom velikih sportskih ličnosti i izvanrednom atmosferom na stadionima punim navijača.



Veličanstven nastup reprezentacije Argentine takođe je odlučujuće doprineo da ovo izdanje postane izuzetan događaj koji je očarao milione fudbalskih entuzijasta širom sveta. Molim Vas da prenesete moje iskrene čestitke svima koji su doprineli ovom veličanstvenom rezultatu: igračima, treneru Lionelu Skaloniju, kao i tehničkom i medicinskom osoblju i naravno, brojnim navijačima koji su pratili i bodrili tim tokom celog takmičenja.



Ove pobede su uvek plod stalnog rada, profesionalizma i pažnje prema detaljima, ali i strasti, posvećenosti i ljubavi prema ovom divnom sportu. Sve ovo nagoveštava veoma obećavajuću budućnost i, bez sumnje, otvoriće put ka novim i velikim uspesima za argentinski fudbal. Želim Vam, poštovani predsedniče, sve najbolje u narednim takmičenjima i nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti - stoji u pismu.

Novinari "Daily Mail" žale se da je Infantino hvalio reprezentaciju koja je u finalu protiv Španije igrala "antifudbal", pribegavajući brojnim grubostima kako bi zastrašila protivnika.

Primećuje "Daily Mail" da su Argentinci izazvali pritužbe britanskih zvaničnika nakon što su proslavili pobedu nad Engleskom (2-1) transparentom na kojem je pisalo „Las Malvinas son Argentinas“, što se prevodi kao „Foklandska ostrva su argentinska“. Još jedan incident koji istražuje FIFA.

- Pobednici iz 2022. godine nisu uspeli da upute nijedan udarac u okvir gola u finalu, a nakon poraza, okrenuli su leđa ekipi Luisa de la Fuentea koja je upravo slavila osvojeni trofej. Leonardo Paredes je napao Erika Garsiju u post-meč tuči u kojoj su učestvovali i Molina, Almada i pomoćni trener Ajala – incident koji istražuje FIFA.