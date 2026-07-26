Fudbalski klub Rad saopštio je putem društvenih mreža da je dugogodišnji radnik u stručnom štabu ovog tima, Boban Bukvić preminuo u 39. godini života.

Bukvić je rođen 1987. godine, a prema natpisu fudbalskog kluba sa Banjice, u Radu je proveo dosta godina i ostavio je neizbrisiv trag u radu sa igračima i trenerima tima koji je nekada igrao i u Superligi Srbije.

- Pamtićemo ga kao vrednog, odanog, poštenog čoveka, koјi јe svoјim radom, dobrotom i vedrim duhom ostavio neizbrisiv trag među svima koјi su ga poznavali. Njegova loјalnost, iskrenost i spremnost da uvek pomogne ostaće zauvek u našem sećanju.

- Porodici, rodbini i priјateljima upućuјemo naјiskreniјe saučešće, uz želju da u ovim teškim trenucima pronađu snagu i utehu. Počivaј u miru, Bobane. Neka ti јe večna slava i hvala za sve godine koјe si proveo u našem klubu - stoji u objavi srpskog kluba.

Uzrok smrti Bobana Bukvića i dalje nije poznat, a datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.