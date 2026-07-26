Edin Džeko ostaje u Šalkeu. Kako prenose nemački mediji, bosanskohercegovački napadač će nastaviti saradnju sa klubom iz Gelzenkirhena barem još godinu dana.

Presudan faktor za njegov ostanak je bila uloga u timu. Trener Šalkea, Miron Muslić, ima veliko poverenje u popularnog Dijamanta i namenio mu ključnu poziciju u napadu, što je u potpunosti uverilo iskusnog golgetera da je Gelzenkirhen prava sredina za njega.

Uprkos poznim igračkim godinama, Džeko je pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou. Za Šalke je ovo ogromno pojačanje i u svlačionici i na terenu. Prisustvo igrača sa takvim evropskim iskustvom od neprocenjivog je značaja za Muslićev tim.

Podsetimo, Džeko je bio deo reprezentacije Bosne i Hercegovine na nedavno završenom Svetskom prvenstvu. "Zmajevi" su stigli do osmine finala gde su poraženi od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.