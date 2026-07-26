Fudbaleri Čukaričkog pobedili su Radnički u Nišu sa 2:0, a trener "brđana" Marko Jakšić je posle meča saopštio tužne vesti.

Naime, strelcu drugog gola sa ove utakmice za Čukarički, Milanu Đokoviću tokom prethodne sedmice preminula je majka, ali se ipak i pored svega toga izborio psihički da ostane sa ekipom i na kraju je pogodak posvetio upravo njoj.

- Iza nas je jedna jako teška nedelja. Igrači su pokazali reakciju na terenu zbog prvog kola i poraza. Ali ono što je mnogo veće od fudbala jeste da je jedan momak danas, oprostite, malo sam emotivan... Jedan momak je danas igrao za svoju majku. Taj momak je Milan Đoković. Njegova majka je preminula pre sedam dana, i on je prvo došao da podrži svoje drugove... Cele nedelje trenirao kao lav i nadam se da je njegova majka Neda ponosna na njega i da ga sa neba, sa osmehom gleda. Duboki naklon mene i ekipe Milanu, drago mi je da je dao gol za svoju majku, jer je to neprocenjivo - rekao je Marko Jakšić posle meča o svom fudbaleru.

Đoković je postigao gol u 29. minutu. Nakon toga je pao na zemlju, sa obe ruke podignute ka nebu, a zatim je zaplakao.

Oko njega su se brzo okupili i drugi njegovi saigrači, kako bi mu pružili podršku, a svi su na kraju upali u veoma emotivan zagrljaj.