Lionel Mesi je nekoliko dana pred finale Svetskog prvenstva svakom saigraču iz reprezentacije Argentine poklonio posebno dizajniran set za mate.

To je oktrila Kelsi Rouz Bauers, devojka argentinskog defanzivca Markosa Senesija, koja je na društvenim mrežama objavila snimak kompleta koji je dobio njen partner.

U braon torbi sa logom Fudbalskog saveza Argentine, slikom pehara Svetskog prvenstva i ispisanim imenom "Marcos Senesi" nalazila se zlatna Stanley termos boca sa Mesijevim zaštitnim znakom.

Komplet je sadržao i posudu za mate, pakovanje yerba mate čaja, kao i metalnu slamku sa filterom.

"Ovo je zaista neverovatno, svideće vam se. To je personalizovana torba koju je Markos dobio tokom turnira, sa njegovim imenom", rekla je Bauers.

Ona je objasnila da je Mesi isti poklon uručio svim reprezentativcima Argentine.

Mesi je izborom mate seta želeo da naglasi jednu od najvažnijih argentinskih tradicija, koja ima posebno mesto i unutar reprezentacije, gde predstavlja zajedništvo i svakodnevni ritual među igračima.