Kristijan Belić doživeo je prelom kosti stopala i sada ga, kako javljaju izraelski mediji, čeka tri meseca pauze.

Otkako je napustio 2024. godine napustio Partizan i potpisao za AZ Alkmar, Belić baš nema sreće. Ne samo da nije uspeo da se izbori za mesto u holandskoj ekipi, već i kuburi sa povredama koje mu se dešavaju otkako je AZ zamenio Makabijem iz Tel Aviva.

Premišljali su se u Makabiju da li uopšte otkupe Belićev ugovor (bio je na pozajmici) s obzirom na to da je veći deo prošle sezone propustio zbog povreda, na kraju su se odlučili na rizik i zadržali ga, da bi on, kako javljaju izraelski mediji, već na početku ove sezone doživeo novi peh.

Belić je, prema pisanju izraelskih medija, u meču kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Šerifa doživeo prelom kosti stopala (ušao u 64. minutu, da bi već u 72. napustio teren, i to uplakan), i sada ga čeka pauza od tri meseca.







