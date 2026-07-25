Nesreća se dogodila u petak, 24. jula, a Traore je imao samo 38 godina.

Ova tužna vest duboko je potresla fudbalsku javnost, a posebno je odjeknula u Puli, gde je Traore ostavio neizbrisiv trag i stekao status legende kluba.

Tokom karijere, Traore je 17 puta nastupio za reprezentaciju Malija, postigavši jedan gol. Bio je član tima koji je 2013. godine osvojio bronzanu medalju na Afričkom kupu nacija.

Široj javnosti u regionu postao je poznat po dolasku u Istru 1961, za koju je igrao od 2008. do 2010. godine. Stigavši iz marokanskog kluba Vidad, brzo je svojim tehničkim umećem, pregledom igre i snažnim šutem osvojio srca navijača.

Njegova najupečatljivija sezona bila je 2008/09, kada je sa devet golova bio najbolji strelac tima i ključni igrač u povratku Istre u prvi rang hrvatskog fudbala. Od te sezone, klub iz Pule nikada nije ispao iz elitnog takmičenja.

Za Istru je odigrao ukupno 52 prvenstvena meča i postigao 14 golova.

Nakon dve uspešne sezone u Hrvatskoj, karijeru je nastavio u danskom Odenseu, da bi 2012. prešao u francuski Sošo. Tamo je i završio svoju profesionalnu karijeru 2014. godine, sa svega 27 godina.

