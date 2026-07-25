Fudbalski klub Inđija, bar onakav kakav pamtimo, više ne postoji.

Inđija, koja se godinama borila sa finansijskim poteškoćama, prošle sezone je ispala iz Srpske lige Vojvodina i trebalo je da se preseli u četvrti rang takmičenja. Ipak, to se neće desiti, pošto je klub ugašen!

Umesto Inđije koju pamtimo kao klub koji je bio član elite srpskog fudbala do pre pet godine, koji je uzimao bodove i Crvenoj zvezdi u trenutku njene najveće dominacije, sada je osnovan novi klub sa istim imenom. Taj novi klub će takmičenje početi sa dna – od sedme lige.

Fudbalski klub Inđija je decenijama unazad koristio Gradski stadion u Inđiji kao svoj dom, a ubuduće će na tom terenu svoje domaće utakmice igrati drugi klub iz Inđije – Železničar.



