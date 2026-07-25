Na premijeri opštinskog prvenstva u ženskom futsalu u Euzebiju u brazilskoj saveznoj državi Seara, dogodio se jeziv incident koji je šokirao planetu.

Za vreme meča između ekipa RDJ Sport i As Resenhas, prema navodima i snimcima koji kruže društvenim mrežama, jedna igračica je napravila oštar prekršaj nakon kojeg je protivnica pala na parket.

Posle toga je došlo do udaranja nogom u predelu glave.

Ubzo je čitava sitacija eskalirala, pa je došlo do sukoba igračica obe ekipe. Sudija je morao da prekine privremeno utakmicu zbog celokupnog haosa.

Utakmica je ipak završena, a pobedu je odnela ekipa RDJ Sport rezultatom 1:0.

Organizatori takmičenja, kao ni Sekretarijat za sport Euzebija, za sada se nisu oglasili povodom mogućih kazni ili disciplinskih mera nakon incidenta, ipak mnogi ljubitelji sporta zahtevaju najoštrije sankcije protiv ove fudbalerke.

Štaviše, traži se i kazna koja prevazilazi okvire sporta, ondosno da ista igračica i krivično odgovara zbog pokušaja nanošenja teških telesnih povreda.