Tamošnji mediji prenose da je za sada nepoznati napadač ubio dve osobe, od čega je jedna bivši fudbaler Ivan Fil da Silva poznatiji pod nadimkom Brazao, a druga biznismen Žoao Roberto Pereira de Oliveira.

Sve se desilo u gradiću Turabanjo, u Santa Katarini tokom ranih jutarnjih sati u petak u stambenoj četvrti u razmaku od samo nekoliko minuta. Brazao je bio vlasnik zgrade u kojoj je upucan, dok je biznismen Žoao Roberto ubijen 500 metara dalje u lokalnoj prodavnici.

Policija je istakla da je oba ubistva počinila ista osoba, koja je potom u nepoznatom pravcu pobegla sa mesta nesreće, prenosi tamošnji Globo.

Hitna pomoć utvrdila je da je Brazao zadobio prostrelne rane u predelu grudi i ruke, dok je Žoao Roberto Pereira pogođen direktno u glavu. Obojica su ostala mrtva na licu mesta.

Brazilska policija je utvrdila da su oba ubistva počinjena sa namerom, a tek treba da bude utvrđeno koji su detalji koji su naterali počinioca da ubije dve pomenute dve poznate osobe.

Brazao je nastupao za klubove Inter de Lažes i Atletiko Turabanjo, a prvopomenuti klub se oglasio saopštenjem u kojem žali zbog smrti svog nekadašnjeg igrača.