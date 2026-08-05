Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Miloš Cvetković (36) uskoro bi trebalo da potpiše za novi klub.

Kako piše "Meridiansport", popularni Cvele pojačaće redove Mladosti iz Lučana pa će se tako vratiti u klub posle četiri godine.

Iskusni desni bek rastao se sa Čukaričkim posle dve godine, ali ne planira još uvek da ide u penziju.

Cvetković je promenio solidan broj klubova u Srbiji. Igrao je u Zemunu, Radu, Napretku, Hajduku iz Kule... Proveo je dve sezone u Zvezdi i osvojio titulu. Imao je samo jedan inostrani angažman u Levskom iz Sofije, a onda se vratio u Superligu gde je igrao u Lučanima, TSC-u i Čukaričkom.