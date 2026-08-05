-Pošto je u utorak i zvanično preuzeo dužnost predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, belgijski stručnjak Frank De Bleker održao je u sredu u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi prvi radni sastanak sa arbitrima Superlige i Prve lige Srbije - stoji u objavi FSS.

Dodaje se da su predavanje i radni seminar organizovani uz asistenciju njegovog dugogodišnjeg saradnika, međunarodnog VAR eksperta Kristofa Dirika.

-Odličan odziv sudija još jednom je potvrdio zajedničku opredeljenost ka daljem unapređenju kvaliteta domaćeg suđenja. Obraćajući se arbitrima, De Bleker je istakao da funkcija fudbalskog sudije nosi veliku odgovornost, ne samo prema pravilima igre, već i prema klubovima, igračima, navijačima i ukupnom integritetu takmičenja - navodi se u objavi FSS.

Belgijanac je dodao da se od sudije očekuje mnogo više od pravilnog donošenja odluka na terenu.

-Organizacija, profesionalizam, disciplina i etika moraju biti sastavni deo svakodnevnog rada. To je stil kojim sam radio tokom čitave karijere i koji ne nameravam da menjam ni u Srbiji. Objektivnost, integritet i doslednost biće temelji našeg zajedničkog rada - poručio je novi predsednik Sudijske komisije FSS.

Ističe se da je tokom višesatnog sastanka De Bleker učesnicima predstavio bogatu profesionalnu biografiju, od prvih sudijskih koraka u Belgiji, preko najvećih utakmica evropskog i svetskog fudbala koje je vodio kao FIFA i UEFA sudija, do angažmana posle završetka aktivne karijere, kad je kao UEFA instruktor, posmatrač i član "UEFA Referee Development Panel" učestvovao u razvoju najperspektivnijih evropskih arbitara, a potom i kao predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Azerbejdžana sproveo značajne reforme u oblasti suđenja i razvoja VAR sistema.

Poseban deo predavanja bio je posvećen savremenim smernicama FIFA i UEFA, unapređenju komunikacije unutar sudijskog tima, pravilnoj primeni VAR tehnologije, kao i očekivanjima koja će važiti tokom nove takmičarske sezone.

De Bleker je na kraju naglasio da želi otvorenu i profesionalnu saradnju sa svim sudijama, ali i da će kriterijumi biti jednaki za sve, uz puno poštovanje rada, odgovornosti i ličnog integriteta svakog pojedinca.