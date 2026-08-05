U fokusu su bili srpski reprezentativci Strahinja Pavlović sa jedne, i Aleksandar Stanković sa druge strane. Obojica su bili od prvog minuta na terenu.

Defanzivac Milana je pružio sasvim korektnu partiju i nameće se u sistemu kod novog trenera Rubena Amorima, dok Stanković nije bio na prepoznatljivom nivou, pa ga je Kivu zamenio već na poluvremenu.

Golovi su pali u drugom poluvremenu, iako je i tokom prvih 45 minuta bilo i te kako dinamično.

Poveo je Inter preko Dimarka, koji je pobegao svom čuvaru, sačekao proigravanje Barele i bez problema pogodio mrežu.

Uspeo je Milan da izjednači sa bele tačke. Nkunku je preuzeo odgovornost i savladao Provedela, koji je pogodio stranu, ali je udarac bio isuviše snažan da bi ga zaustavio.