Nekoliko hiljada Milaneza, većinom navijača roso-nera, oprostilo se od Franka Barezija u bazilici Sant Ambrođo.

Fanovi sedmostrukog prvaka Evrope su ispunili prostor ispred crkve i aplauzima i skandiranjem pozdravljali bivše saigrače Kapitana, koji su dolazili da izraze saučešće porodici i oproste se od jednog od najboljih defanzivaca Italije svih vremena, koji je preminuo u 67. godini i čoveku koji je s Milanom osvojio 18 trofeja, od kojih tri Lige šampiona.

„Jedan kapiten, postoji samo jedan kapiten“, pevali su pripadnici „Kurve sud“.

Poslednjem ispraćaju su prisustvovali Paolo Maldini, Marko van Basten, Roberto Bađo, Mauro Tasoti, Alesandro Kostakurta, Dida, Klarens Sedorf, Roberto Donadoni, Đovani Gali, Klaudio Ranijeri...

Na sahrani legendarnog kapitena roso-nera koga dobro pamte zvezdaši, a i on „Marakanu“, bio je i Dejan Savićević, predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore, koji je delio svlačionicu s Barezijem u slavnim danima kluba sa „San Sira“. U društvu Genija je bio Danijele Masaro, koji je nosio kapitensku traku s Frankovom šesticom i potpisom.

Delegacije u Milano su poslali i klubovi, poput španskih velikana Reala i Barselone.