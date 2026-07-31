Legendarni italijanski fudbaler Franko Barezi preminuo je u 67 godini, saopštio je danas Fudbalski klub Milan.

Pamti čitava Evropa, pa i svet legendu Italije, ali pamti ga i Beograd i to po onoj čuvenoj utakmici Crvene zvezde i Milana 1988. godine koja je bila prekinuta zbog magle.

Barezi je bio akter tog duela i kasnije pričao kako je upravo taj meč promenio istoriju "rosonera". Nakon prvog meča i 1:1 u Italiji, Zvezda je imala 1:0 do 64. minuta kada su sudije odlučile da je prekinu. Meč je odigran sutradan, ali od rezultata 0:0.

- Uvek se setim meča protiv Zvezde čim kročim u Srbiju. Magla nas je tada doslovno spasila. Zvezda je bila bolja, mi se nismo snalazili. U ponovljenom meču imali smo više sreće i prošli dalje. Ta utakmica je bila sudbonosna - tu se rodio novi Milan pod vođstvom Ariga Sakija, koji je u narednim godinama dominirao. Tada smo prvi put na delu videli i Dejana Savićevića. Kad god pomislim na Beograd, vidim tu maglu. Zvezda predvođena Savićevićem nas je razbila, a onda nas je Bog spasao eliminacije. Prošli smo na penale i odatle je krenula era velikog Milana. Iako danas sija sunce, meni je ta magla i dalje pred očima - reako je tom prilikom Barezi.