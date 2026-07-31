Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u utorak (19.30) ekipi Hapoel Ber Ševe na neutralnom terenu u mađarskom Sombotheju.

- Logistički blizu. Svega 45 minuta avionom do Balatona, pa sat autobusom. Bolje to nego šest sati avionom. Kad se igra za in i aut, odnosno nokaut fazu. Drago mi je što ću dvaput da igram kod kuće. Očekujem dosta naših navijača u Mađarskoj za vreme odmora, ali i da će biti puna Marakana - rekao je Stanković posle saznanja da će igrati protiv Izraelaca.

Međutim, neće biti baš tako. UEFA je odlučila u dogovoru sa mađarskom policijom da se kapacitet stadiona za ovaj meč dodatno smanji, pa će navijačima Zvezde pripasti svega 400 ulaznica, dok će pun kapacitet biti svega 1.000 navijača.

Dakle, neće imati ni Hapoel mnogo više navijača, ali svakako neće biti ni "mobilizacije" srpskih navijača, a nema sumnje da su okolnosti drugačije da bi ih veliki broj stigao kako iz Austrije, tako i iz Srbije, pa i Mađarske.